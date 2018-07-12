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У Харкові почали судити жінку, яка замовила вбивство колишнього зятя

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12 липня у Харкові почався суд над жінкою, яка замовила вбивство колишнього зятя. Вона зі слідством не співпрацює і говорить, що колишній зять сам затіяв змову.

Директору комунального підприємства "Міськелектротранс-сервіс" стало погано в машині, і чоловік помер у швидкій. Це сталося 24 січня, а вже за день Владислав Васенко "ожив". Його смерть виявилася інсценуванням.

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"Жінку затримали, можна сказати, на гарячому. Під час передачі коштів вже  ніби-то вбивства потерпілого. Тому ми вважаємо, що в нас є достатньо і записів розмов, і досить тривали термін підготовки до замовного вбивства", – прокоментувала речниця прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

До так званого "отруєння" конфлікт між жінкою та її екс-зятем тривав близько 2 років. Щоправда, сторони пояснюють його по-різному.

Це боротьба з моєю дочкою за право забрати дитину. Він вже й викрадав дитину, і утримував 4 місяці без відома матері,
– розповіла підозрювана Наталя Морозовська.

А ось екс-зять запевняє, що тут велику роль зіграла матеріальна складова, оскільки свого часу у них з колишньою дружиною були домовленості по вихованню дитини, які вона порушила. А він відповідно почав судові позови у відповідь по розділу майна. 

Зараз 8-річна дівчинка за рішенням суду живе по черзі і в матері, і в батька. Владислав Васенко говорить, що донька знає про справу проти бабусі. Жінку ж обвинувачують за 3 статтями, одна з яких "умисне вбивство". За даними слідства затримана 2 траншами заплатила кілеру 10 тисяч доларів. Сам потерпілий говорить, що це не перший замах на нього.

Мене намагалися замовити 2 рази, перший - це було в квітні місяці. Попався їм аферист, який взяв гроші та нічого не зробив,
– додав Васенко.

На наступних засіданнях суд заслухає свідків, серед них зокрема й особу, яка мала виконати замовлення на вбивство. Адвокати Морозовської обіцяють прокоментувати ситуацію під час слідства, і наголошують, що сподіваються на справедливий розгляд справи. Підсудній же загрожує довічне позбавлення волі.

Теги: Новини України Новини Харкова Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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