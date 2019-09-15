У Харкові проходить Марш рівності: учасників закидали яйцями

На Марш рівності "ХарківПрайд" 15 вересня зібралися близько тисячі учасників, які виступають на захист прав членів ЛГБТ-спільноти. Їх оточила поліція задля охорони від радикалів, які намагаються зірвати акцію.

Учасники Маршу рівності тримають плакати з написами "Ніколи не вибачайся за те, кого кохаєш", "Іноді я хочу, щоб люди дозволили іншим людям просто бути", а також символіку Фундації регіональних ініціатив, маршу "ХарківПрайд" і веселкові прапори, повідомляє kh.depo.ua.

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За словами учасниці Маршу рівності Марини Ніколаєвої, головна теза, яку відстоюють учасники ходи, полягає в тому, що місто має бути безпечним для всіх.

Вулиці Харкова повинні бути безпечними для всіх, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації, незалежно від вигляду людини,

– сказала Ніколаєва.

Дивіться фото з Маршу рівності в Харкові (Фото kh.depo.ua):

На місце прибули і десятки людей, які виступають проти проведення акції. Вони тримають величезний плакат з написом "За традиційні сімейні цінності". Один з учасників цієї акції – людина в рясі священнослужителя і з хрестом. Також ці люди скандують: "Слава Україні – Героям слава".

Близько 14:00 через кордони поліції учасників Маршу рівності закидали яйцями. До цього місця підтягнулися додаткові кордони поліції.

Учасників Маршу рівності в Харкові закидали яйцями / Фото kh.depo.ua



Противники Маршу рівності в Харкові / Фото sq.com.ua



Противники Маршу рівності в Харкові / Фото sq.com.ua



Противники Маршу рівності в Харкові / Фото sq.com.ua

Окрім того, молодики в балаклавах і масках напали на учасника Маршу рівності. В мережі з'явилося коротке відео, на якому молодики з закритими обличчями когось б'ють навпроти будівлі облради, а їм намагається перешкоджати поліція.

Дивіться відео сутички на "ХарківПрайді":