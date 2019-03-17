У Харкові телефоном залякували виборців: відмовляли голосувати

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом залякування виборців працівниками кол-центру. Так звані "оператори" звинувачували людей у "продажі" голосу і вимагали відмовитися від участі у виборах.

Так, місцеві ЗМІ стверджували що у Харкові протягом 3 днів, від 13 березня, працює кол-центр, працівники якого нібито залякують по телефону виборців.

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Під час дзвінків оператори стверджують, що вони знають, нібито співрозмовник продав свій голос і на нього чекає 2 роки тюремного ув'язнення, якщо він піде на вибори, оскільки таким чином підтверджує факт продажу голосу. Такі кол-центри вже виявлені у 12 областях України, в Харкові діяльність кол-центру розгорнуто на 85 операторів,

– мовиться у повідомленні Нацполіції Харківщини.

Так, працівники такого кол-центр телефонують громадянам від імені громадської мережі "Опора".

За цим фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 2 до 3 років.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та осіб, причетних до скоєння злочину.



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