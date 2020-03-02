У Харкові в колекторній трубі знайшли тіло жінки

Тіло жінки знайшли у колекторній трубі біля річки Уди у Харкові. Правоохоронці намагаються встановити особу загиблої.

У Новобаварському районі в колекторній трубі знайшли тіло жінки з тілесними ушкодженнями. Про це повідомляє поліція Харківської області.

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За даними поліції, на вигляд жінці 20 – 35 років, худорлявої статури. Зріст загиблої приблизно 155 – 165 сантиметрів. На шиї жінки був металевий хрестик із написом "Спаси и сохрани".



Знайдений хрестик / Фото: Нацполіція

При огляді місця події правоохоронці знайшли светр сірого кольору.



Светр, який знайшли поруч із тілом / Фото: Нацполіція