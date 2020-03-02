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      У Харкові в колекторній трубі знайшли тіло жінки

      - Читать новость на русском
      Правоохоронці встановлюють особу загиблої жінки / korupciya.com

      Тіло жінки знайшли у колекторній трубі біля річки Уди у Харкові. Правоохоронці намагаються встановити особу загиблої.

      У Новобаварському районі в колекторній трубі знайшли тіло жінки з тілесними ушкодженнями. Про це повідомляє поліція Харківської області.

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      За даними поліції, на вигляд жінці 20 – 35 років, худорлявої статури. Зріст загиблої приблизно 155 – 165 сантиметрів. На шиї жінки був металевий хрестик із написом "Спаси и сохрани".

      Хрест
      Знайдений хрестик / Фото: Нацполіція 

      При огляді місця події правоохоронці знайшли светр сірого кольору.

      Светр загиблої
      Светр, який знайшли поруч із тілом / Фото: Нацполіція

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Харкова Кримінал Кримінальні новини Вбивство
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