У Харкові затримали фінансиста терористів, який є "депутатом" у Горлівці

Підприємця, який є власником однієї з найбільших мереж продуктових маркетів на тимчасово окупованій території Донеччини, затримали у Харкові. Спецслужби звинувачують його у фінансуванні бойовиків.

Як повідомили у СБУ, комерсант налагодив механізм постачання продуктів харчування та тютюнових виробів з території РФ. Частина продукції напряму йшла на потреби незаконних збройних формувань бойовиків.

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Окрім того, затриманий виявився "діючим депутатом" Горлівської міської ради, входив до десятки найбільших платників податків до «бюджету» псевдореспубліки.

Затримали його у Харкові, куди поплічник окупантів приїхав у особистих справах.

Затримання горлівського "бізнесмена" у Харкові

"Під час обшуків у харківській квартирі підприємця та місцями проживання його родичів правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації із доказами фінансування терористів. У ділка також виявлено п’ятдесят тисяч доларів США, сто п’ятдесят тисяч гривень та банківські картки, на яких зберігаються кошти отримані від незаконної діяльності", – повідомили у СБУ.

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Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину.