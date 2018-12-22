12:49
22 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ненормативна лексика Путіна. Важка доля російського Діда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:10, 21 грудня
      Вєсті.UA: Протести прихожан Московського патріархату. Побиття Шуфрича у Раді
      Вєсті.UA
      20:20, 21 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      У Харкові з'явиться пам'ятник учасникам війни на Донбасі

      482 Читать новость на русском
      Місце, де буде встановлений пам'ятник захисникам України в Харкові
      Місце, де буде встановлений пам'ятник захисникам України в Харкові / Фото з Facebook-сторінки Юлії Світличної

      У Харкові найближчим часом з'являться три нових пам'ятники, серед яких – захисникам України, які загинули в ході війни на Донбасі.

      Пропозиції щодо цих пам'ятників у п'ятницю, 21 грудня, підтримала Харківська міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища, повідомляє прес-служба міськради.

      Читайте також: Що роблять з поваленими пам’ятниками Леніну в Україні

      Пам'ятник учасникам АТО буде встановлено в сквері на площі Захисників України.

      Окрім цього, в місті поставлять пам'ятники засновнику сучасної харківської школи судової медицини і криміналістики Миколі Бокаріусу та підприємцю і меценату кінця 19-го століття Максиміліану Гельферіху.

       

      Теги: Новини України Новини Харкова АТО Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      сьогодні , 15:00 Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      1
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Слава Україні" у Верховному суді РФ: як Савченко поговорила з Карпюком і Клихом
       26 жовтня 2016 , 16:13
      Силовики в інтернеті начебто збирають інформацію про активістів, — Правий сектор
       25 січня 2014 , 15:23 10
      Hyundai готує до випуску водневу вантажівку
       14 вересня , 10:58
      Головний тренер Манчестер Юнайтед пояснив, чому чемпіон світу-2018 втратив місце в основному складі
       9 грудня , 17:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук