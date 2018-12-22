У Харкові з'явиться пам'ятник учасникам війни на Донбасі
У Харкові найближчим часом з'являться три нових пам'ятники, серед яких – захисникам України, які загинули в ході війни на Донбасі.
Пропозиції щодо цих пам'ятників у п'ятницю, 21 грудня, підтримала Харківська міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища, повідомляє прес-служба міськради.
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Пам'ятник учасникам АТО буде встановлено в сквері на площі Захисників України.
Окрім цього, в місті поставлять пам'ятники засновнику сучасної харківської школи судової медицини і криміналістики Миколі Бокаріусу та підприємцю і меценату кінця 19-го століття Максиміліану Гельферіху.
Джерело: 24 Канал
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