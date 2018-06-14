У Ірпені водій BMW зніс зупинку та розбив кілька припаркованих авто

14 червня біля 19:30 у Ірпені під Києвом водій BMW зніс зупинку, потім в’їхав у стовп з білбордом, вилетів на стоянку та розбив ще кілька автомобілів.

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що після зіткнення з білбордом автомобіль розірвало навпіл. Задня частина корпусу автівки залишилася біля стовпа, а передню викинуло на парковку де вона розбила Smart, зачепила Ford Mondeo та мікроавтобус.

BMW їхав на шаленій швидкості, втратив керування та врізався у стовп. Показник спідометра "завмер" на позначці 145 кілометрів на годину.

Дивіться відео: Момент ДТП

Місцеві ЗМІ повідомляють, що за попередніми даними водій BMW був п'яний. В результаті зіткнення він та ще один учасник ДТП отримали незначні ушкодження. На місці працюють лікарі швидкої та поліція.

Дивіться відео: Страшна ДТП 14 червня в Ірпені