У Кабміні хочуть змінити податок на землю: хто від цього виграє та що це означає

Задля боротьби з тіньовим бізнесом в українському уряді мають намір змінити систему оподаткування землі. У Кабміні прогнозують, що такі зміни принесуть додаткові 13 мільярдів гривень надходжень у рік до місцевих бюджетів.

Як наголосив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, бізнесу доведеться платити податки. З його слів, за різними оцінками є 35-40% тіньового обробітку земель, передає "Громадьске".

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Є ідея запровадити єдину мінімальну сплату з кожного гектара. 100% іде до місцевого бюджету, що призведе до унеможливлення ухилення від сплати податків. За нашими підрахунками, це має збільшити надходження до бюджету приблизно на 13 мільярдів гривень у рік,

– зауважив посадовець.

У Мінекономіки додали, що подібні зміни не стосуватимуться бізнесу, який справно сплачує податки. Зокрема, міністр економічного розвитку Тимофій Милованов підкреслив, щодо питання землі дуже легко боротися з тіньовою економікою, бо земля – це актив.

"Ми через супутник можемо бачити, що там щось росте. Нехай просто кожен заплатить ту саму суму залежно від якості землі, звичайно. Це має бути прив’язано до нормативно грошової оцінки", – констатував міністр.

13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо ринку землі. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

Крім того, у документі передбачено обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

не більше 8% землі в області;

не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Також у законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Щоправда, це питання мают ще винести на референдум.