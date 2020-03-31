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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Канаді кількість зафіксованих випадків коронавірусу зросла на 37%

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      У Канаді зростає кількість заражень коронавірусом / rbc.ua

      Кількість тих, що заразилися коронавірусом на території Канади, зросла від вихідних (28 – 29 березня) до понад 7 тисяч людей. Від початку епідемії померли 92 місцевих жителів. Найбільше від розповсюдження недуги постраждала провінція Квебек.

      Про збільшення кількості клінічно підтверджених випадків корона вірусу у Канаді інформує міністерство охорони здоров'я країни.

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      Кількість тих, що заразилися корона вірусом, з минулих вихідних зросла з 5,4 до 7,4 тисячі людей,
      – йдеться у повідомленні.

      Як виглядає кількість випадків коронавірусу у регіонах:

      • у провінції Квебек, яка найбільше постраждала від епідемії, зафіксували приблизно 3,4 тисячі інфікувань.
      • у сусідній провінції Онтаріо, де розташована столиця Канади Оттава, – понад 1,7 тисячі.
      • у провінції Британська Колумбія, що на заході – захворіли приблизно тисяча людей.

      Водночас провінція Онтаріо випереджає Квебек за кількістю летальних випадків. В Онтаріо їх 33, а у Квебеку – 25.

      Наразі єдиною адміністративною одиницею Канади, де ще не зафіксували коронавірус, є Нунавут – північна і найменш населена територія.

      До слова, відчутне зростання кількості заражених коронавірусом у Канаді зафіксували ще тиждень тому. Станом на 22 березня в країні було виявлено приблизно 1,4 У минулі вихідні кількість хворих зросла майже в чотири рази.

      Коронавірус у Канаді: головне

      • Станом на 31 березня у Канаді зафіксували 7 тисяч 474 випадки коронавірусу. Померли 92 людей, одужати вдалося 1 понад 1 тисячі людям.
      • У столиці Канади оголосили надзвичайний стан через коронавірус. 
      • 18 березня США і Канада погодилися закрити кордон між країнами.
      • Адже саме США стали новим епіцентром поширення коронавірусу.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Канада
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