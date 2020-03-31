У Канаді кількість зафіксованих випадків коронавірусу зросла на 37%

Кількість тих, що заразилися коронавірусом на території Канади, зросла від вихідних (28 – 29 березня) до понад 7 тисяч людей. Від початку епідемії померли 92 місцевих жителів. Найбільше від розповсюдження недуги постраждала провінція Квебек.

Про збільшення кількості клінічно підтверджених випадків корона вірусу у Канаді інформує міністерство охорони здоров'я країни.

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Кількість тих, що заразилися корона вірусом, з минулих вихідних зросла з 5,4 до 7,4 тисячі людей,

– йдеться у повідомленні.

Як виглядає кількість випадків коронавірусу у регіонах:

у провінції Квебек , яка найбільше постраждала від епідемії, зафіксували приблизно 3,4 тисячі інфікувань.

, яка найбільше постраждала від епідемії, зафіксували приблизно 3,4 тисячі інфікувань. у сусідній провінції Онтаріо , де розташована столиця Канади Оттава, – понад 1,7 тисячі.

, де розташована столиця Канади Оттава, – понад 1,7 тисячі. у провінції Британська Колумбія, що на заході – захворіли приблизно тисяча людей.

Водночас провінція Онтаріо випереджає Квебек за кількістю летальних випадків. В Онтаріо їх 33, а у Квебеку – 25.

Наразі єдиною адміністративною одиницею Канади, де ще не зафіксували коронавірус, є Нунавут – північна і найменш населена територія.

До слова, відчутне зростання кількості заражених коронавірусом у Канаді зафіксували ще тиждень тому. Станом на 22 березня в країні було виявлено приблизно 1,4 У минулі вихідні кількість хворих зросла майже в чотири рази.

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