У Канаді кількість зафіксованих випадків коронавірусу зросла на 37%
Кількість тих, що заразилися коронавірусом на території Канади, зросла від вихідних (28 – 29 березня) до понад 7 тисяч людей. Від початку епідемії померли 92 місцевих жителів. Найбільше від розповсюдження недуги постраждала провінція Квебек.
Про збільшення кількості клінічно підтверджених випадків корона вірусу у Канаді інформує міністерство охорони здоров'я країни.
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Кількість тих, що заразилися корона вірусом, з минулих вихідних зросла з 5,4 до 7,4 тисячі людей,
– йдеться у повідомленні.
Як виглядає кількість випадків коронавірусу у регіонах:
- у провінції Квебек, яка найбільше постраждала від епідемії, зафіксували приблизно 3,4 тисячі інфікувань.
- у сусідній провінції Онтаріо, де розташована столиця Канади Оттава, – понад 1,7 тисячі.
- у провінції Британська Колумбія, що на заході – захворіли приблизно тисяча людей.
Водночас провінція Онтаріо випереджає Квебек за кількістю летальних випадків. В Онтаріо їх 33, а у Квебеку – 25.
Наразі єдиною адміністративною одиницею Канади, де ще не зафіксували коронавірус, є Нунавут – північна і найменш населена територія.
До слова, відчутне зростання кількості заражених коронавірусом у Канаді зафіксували ще тиждень тому. Станом на 22 березня в країні було виявлено приблизно 1,4 У минулі вихідні кількість хворих зросла майже в чотири рази.
Коронавірус у Канаді: головне
- Станом на 31 березня у Канаді зафіксували 7 тисяч 474 випадки коронавірусу. Померли 92 людей, одужати вдалося 1 понад 1 тисячі людям.
- У столиці Канади оголосили надзвичайний стан через коронавірус.
- 18 березня США і Канада погодилися закрити кордон між країнами.
- Адже саме США стали новим епіцентром поширення коронавірусу.
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