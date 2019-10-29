У Києві BMW врізався у стовп і загорівся: є постраждалі – моторошне відео

У Києві на виїзді з вулиці Борщагівської на Повітрофлотський проспект сталося ДТП з пожежею і постраждалими. Автомобіль BMW вилетів з дороги, врізався у стовп і загорівся.

Водій з множинними травмами госпіталізований. Чоловік перебуває в реанімації. Про це інформує dtp.kiev.ua. Читайте також: У ДТП на Хмельниччині загинула родина, вижив лише молодший син Дивіться відео з місця ДТП ДТП у Києві / фото dtp.kiev.ua