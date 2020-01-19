Масштабна пожежа сталася у 16-поверховому будинку Києва: фото, відео

У Києві 19 грудня масштабна пожежа охопила 16-поверховий будинок на вулиці Каштановій 15а. Вогонь спалахнув у квартирі на 4 поверсі, а чорний дим від нього швидко піднявся на верхні поверхи. Внаслідок пожежі постраждала жінка.

На місці пожежі працювали понад 20 рятувальників та кілька пожежних авто, передає "Інформатор". Вони оперативно евакуювали усіх жителів будинку. Читайте також: У Києві горіла клініка краси "Амазонка": пожежа змусила людей вийти на вулицю За попередніми даними, займання сталося близько 12 години у 3-кімнатній квартирі на 4 поверсі. Одна з кімнат повністю вигоріла. З вогню працівники ДСНС врятували жінку. Її одразу передали лікарям, а згодом госпіталізували. Інформації про інших постраждалих наразі немає.

Пожежа у багатоповерхівці Києва на Троєщині / фото "Інформатор" Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь на 65 метрах квадратних близько 13 години.

Рятувальники на місці пожежі у Києві / фото "Інформатор"