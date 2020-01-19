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      Масштабна пожежа сталася у 16-поверховому будинку Києва: фото, відео

      1406 Читать новость на русском
      Пожежа у Києві на Троєщині / kiev.informator.ua

      У Києві 19 грудня масштабна пожежа охопила 16-поверховий будинок на вулиці Каштановій 15а. Вогонь спалахнув у квартирі на 4 поверсі, а чорний дим від нього швидко піднявся на верхні поверхи. Внаслідок пожежі постраждала жінка.

      На місці пожежі працювали понад 20 рятувальників та кілька пожежних авто, передає "Інформатор". Вони оперативно евакуювали усіх жителів будинку.

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      За попередніми даними, займання сталося близько 12 години у 3-кімнатній квартирі на 4 поверсі. Одна з кімнат повністю вигоріла.

      З вогню працівники ДСНС врятували жінку. Її одразу передали лікарям, а згодом госпіталізували. Інформації про інших постраждалих наразі немає.


      Пожежа у багатоповерхівці Києва на Троєщині / фото "Інформатор"

      Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь на 65 метрах квадратних близько 13 години.


      Рятувальники на місці пожежі у Києві / фото "Інформатор"

       

       

       

       

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      Теги: Новини України Пожежа Новини Києва Постраждалі ДСНС
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