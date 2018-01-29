У Києві молодик помер після ін’єкції у піцерії: фото
01:42, сьогодні 4208 Читать новость на русском
На проспекті Степана Бандери, 6 у столиці 29 січня хлопець помер, після того як здійснив собі ін’єкцію.
Про це повідомляє "Київ оперативний".
Подія трапилася у піцерії Domino’s близько 20:30 – чоловік зайшов у туалет, здійснив ін’єкцію шприцем невідомої речовини (попередньо – наркотик) та впав без ознак життя.
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Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть молодика.
Джерело: 24 Канал
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