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У Києві невідомий влаштував стрілянину в магазині, є постраждала: фото

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Чоловік влаштував стрілянину у магазині на Подолі
Чоловік влаштував стрілянину у магазині на Подолі / 24 Канал

У вівторок, 13 березня, чоловік відкрив вогонь в одному з магазинів на Подолі через конфлікт із касиром.

Про це повідомили на сайті Нацполіції у Київській області.

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Інцидент виник між касиром та покупцями. Коли охоронець магазину втрутився, аби вирішити конфлікт, зловмисники попрямували до виходу. То потім один із правопорушників дістав пістолет і кілька разів вистрілив у підлогу.

Стрілянина в магазині на Подолі

Поранення дістала жінка, яка проходила повз. З пораненнями стегна її доставили до лікарні.

Стрілянина в магазині на Подолі

Зазначимо, що злочинець кинув зброю на вулиці. Та правоохоронцям таки вдалось затримати стрілка.

Стрілянина в магазині на Подолі

"Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", – зазначили у поліції.

Теги: Зброя Новини Києва Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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