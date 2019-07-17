У Києві пограбували голову української делегації в ПАРЄ Ар'єва

На Південному вокзалі Києва пограбували Володимира Ар'єва – голову української делегації у ПАРЄ. Грабіжники витягли гаманець дипломата просто з його сумки. Втім сам Ар'єв не поспішав писати заяви до поліції, позаяк поспішав на потяг до Вінниці.

Згодом, коли інформація набула розголосу, українському політику почали писати люди, які потрапляли у схожі незручні ситуації, розповів Володимир Ар'єв.

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Можна констатувати, що на київському вокзалі це стало масовим явищем. Тому я звертаюся до Нацполіції Києва та "Укрзалізниці", аби вони провели антикримінальний рейд на вокзалі та встановили достатню кількість камер відеоспостереження,

– наголосив народний депутат України.

Він підкреслив, що заяв до правоохоронців може бути мало, але це лише тому, що більшість потерпілих надають перевагу не пропустити потяг замість походу до поліції.

Крім того, він розповів, що основним місцем "роботи" ділків є ескалатор на центральному вокзалі і вихід з переходів на платформи, а основний час – ранок, коли люди сонні.

"Раджу не просто триматися за сумку з гаманцем, а у прямому розумінні дивитись на неї. "Працюють" фахівці. Бережіть себе і пильнуйте", – резюмував Володимир Ар'єв.