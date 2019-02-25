У Києві поліція зі стріляниною зупинила позашляховик з п'яною жінкою за кермом

Правоохоронці вимушено застосували зброю, щоб зупинити позашляховик KIA, жінка-водій якого не реагувала на вимогу поліції зупинитися і намагалася втекти.

Інцидент стався у Голосіївському районі столиці. Спільнота "Вартові Еспресо" повідомила, що після кількох спроб зупинити втікачку з допомогою голосових і звукових попереджень поліції довелося пустити в хід зброю.

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Аби зупинити автівку правоохоронці зробили біля десяти пострілів. Після цього автомобіль утікачки зупинився протаранивши огорожу приватного будинку. На щастя внаслідок погоні зі стріляниною ніхто не постраждав.

Зазначається, що водійка позашляховика КІА перебувала у стані алкогольного сп'яніння. На місце інциденту прибули 6 екіпажів поліції, криміналісти та слідчо-оперативна група.