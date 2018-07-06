У Києві просто посеред дороги дотла згорів автомобіль: рух транспорту на цій ділянці зупинили
У Києві на проспекті Степана Бандери зайнялась та згоріла дотла автівка. Наразі інформації про постраждалих немає, на місці інциденту працюють пожежники, рух транспорту зупинили.
Про це інформують на Facebook-сторінці спільноти "dtp.kiev.ua".
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У Києві на проспекті Бандери, в напрямку Почайної горить автівка. На місці – рятувальники ДСНС, очікують на приїзд поліції. Попередньо, без постраждалих. Причина займання встановлюється. Рух транспорту зупинили,
– йдеться у повідомленні.
У мережі розмістили фото та відео з місця інциденту. На них видно, як автомобіль починає горіти з капота, далі полум'я поширюється на увесь транспортний засіб.
Джерело: 24 канал
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