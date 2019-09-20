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      У Києві п’яна жінка на "мерсі" влетіла у будинок: фото та відео

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      У Києві п'яна водійка влетіла в інше авто та врізалась в магазин
      У Києві п'яна водійка влетіла в інше авто та врізалась в магазин / Інформатор

      У центрі Києві на перетині вулиць Великої Житомирської та Олеся Гончара зіткнулись автомобілі Mercedes і Mazda. один із водіїв постраждав.

      Так, у ніч на 20 вересня водій Mazda їхав по вулиці Великій Житомирській у бік Михайлівського монастиря, пише "Інформатор"

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      За його словами, коли проїжджав перехрестя на зелене світло, у нього влетів Mercedes. Від удару автомобіль розвернуло – він влетів в фасад будинку, на першому поверсі якого розташований магазин квітів.


      Mazda після ДТП/ Джерело: Informator.ua

      Через зіткнення водій Mazda пошкодив руку і коліно. Натомість жінка, що була за кермом "мерса", не постраждала. Більше того, вона взагалі не зрозуміла, як сталася ДТП.

      Водійка переконувала, що була тверезою і правил не порушувала. Патрульні запропонували їй пройти тест на драгері,. Результат – 1,1 проміле алкоголю у її крові( норма – 0,2).

       

      фото з місця ДТП/ Джерело: Informator.ua

      Дивіться відео із місця ДТП (18+)

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Транспорт Поліція Новини політики
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