У Києві п’яна жінка на "мерсі" влетіла у будинок: фото та відео

У центрі Києві на перетині вулиць Великої Житомирської та Олеся Гончара зіткнулись автомобілі Mercedes і Mazda. один із водіїв постраждав.

Так, у ніч на 20 вересня водій Mazda їхав по вулиці Великій Житомирській у бік Михайлівського монастиря, пише "Інформатор".

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За його словами, коли проїжджав перехрестя на зелене світло, у нього влетів Mercedes. Від удару автомобіль розвернуло – він влетів в фасад будинку, на першому поверсі якого розташований магазин квітів.



Mazda після ДТП/ Джерело: Informator.ua

Через зіткнення водій Mazda пошкодив руку і коліно. Натомість жінка, що була за кермом "мерса", не постраждала. Більше того, вона взагалі не зрозуміла, як сталася ДТП.

Водійка переконувала, що була тверезою і правил не порушувала. Патрульні запропонували їй пройти тест на драгері,. Результат – 1,1 проміле алкоголю у її крові( норма – 0,2).

фото з місця ДТП/ Джерело: Informator.ua

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