У Києві п'яний водій спричинив ДТП та втік, покинувши дружину та дітей
У понеділок, 14 травня, в Києві на Дніпровській набережній чоловік за кермом автомобіля Tojota FJ в’їхав у приміщення піцерії Positano.
Про це повідомив Інформатор.
Автомобіль в’їхав у піцерію Positano: дивіться відео
На момент здійснення ДТП в автомобілі перебували також дружина водія та двоє його маленьких дітей.
Чоловік на Toyota FJ в'їхав в піцерію Positano
Винуватець аварії покинув місце скоєння ДТП, залишивши своїх рідних в авто. Їх госпіталізували з травмами та забоями.
Винуватець втік з місця пригоди покинувши дружину та дітей
Зіткнення відбулося біля 2:20. Зі слів дружини водія, чоловік перебував у нетверезому стані. Особу винуватця вже встановлено, його розшукує поліція.
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