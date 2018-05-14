У Києві п'яний водій спричинив ДТП та втік, покинувши дружину та дітей

У понеділок, 14 травня, в Києві на Дніпровській набережній чоловік за кермом автомобіля Tojota FJ в’їхав у приміщення піцерії Positano.

Про це повідомив Інформатор.

Автомобіль в’їхав у піцерію Positano: дивіться відео

На момент здійснення ДТП в автомобілі перебували також дружина водія та двоє його маленьких дітей.



Чоловік на Toyota FJ в'їхав в піцерію Positano

Винуватець аварії покинув місце скоєння ДТП, залишивши своїх рідних в авто. Їх госпіталізували з травмами та забоями.



Винуватець втік з місця пригоди покинувши дружину та дітей

Зіткнення відбулося біля 2:20. Зі слів дружини водія, чоловік перебував у нетверезому стані. Особу винуватця вже встановлено, його розшукує поліція.

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