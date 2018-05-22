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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

У Києві спіймали банду, яка труїла і грабувала людей

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У Києві спіймали банду, яка труїла і грабувала людей
У Києві спіймали банду, яка труїла і грабувала людей / Ілюстративне фото

Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 7 учасників злочинної групи, які труїли та грабували людей у Києві. Зловмисникам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

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"Згідно з розробленого злочинцями плану, четверо жінок, які входили у склад цієї ОЗГ, знайомилися з відвідувачами кафе та непомітно додавали у їхні напої сильнодіючий лікарський засіб з діючою речовиною "Клозапін", – зазначили в прокуратурі.

Надалі, користуючись безпорадним станом потерпілих, зловмисники грабували їх. У такий спосіб банда заволоділа цінними речами та грошовими коштами на суму понад 270 тисяч гривень.

Шестеро з потерпілих внаслідок застосування сильнодіючих речовин потрапили до лікарень із тяжким ступенем отруєння, ще один потерпілий – помер,
– додали в прокуратурі.

Трьом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Іншим підозрюваним - домашній арешт та застава.

За даними правоохоронців, банда була сформована на етнічній основі.

Зловмисникам оголошено підозри за ч. 3 ст. 28, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене організованою групою) та ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений організованою групою) КК України.

Теги: Новини Києва ГПУ Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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