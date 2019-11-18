У Києві сталася кривава різанина в залі ігрових автоматів: відео 18+
В одному зі столичних залів ігрових автоматів "Лото", розташованому у МАФі по вулиці Галицькій, 13, сталася різанина. Невідомий чоловік серйозно поранив одного з відвідувачів та швидко зник з місця злочину.
Працівники закладку стверджують, що бачили лише як потерпілий грав на ігрових автоматах, а потім впав і в цей же момент хтось вийшов з МАФу, повідомляє "Київ Оперативний".
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На місце прибула бригада медиків та поліція. Потерпілий отримав проникаюче артеріальне поранення у ногу. Від отриманого поранення він втратив багато крові, тому його терміново госпіталізували.
Чоловіка терміново госпіталізували / Київ Оперативний
Наразі в закладі працюють криміналісти, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та кінологи.
Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину / Київ Оперативний
Дивіться відео з місця інциденту (18+):
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