У Києві сталася кривава різанина в залі ігрових автоматів: відео 18+

В одному зі столичних залів ігрових автоматів "Лото", розташованому у МАФі по вулиці Галицькій, 13, сталася різанина. Невідомий чоловік серйозно поранив одного з відвідувачів та швидко зник з місця злочину.

Працівники закладку стверджують, що бачили лише як потерпілий грав на ігрових автоматах, а потім впав і в цей же момент хтось вийшов з МАФу, повідомляє "Київ Оперативний".

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На місце прибула бригада медиків та поліція. Потерпілий отримав проникаюче артеріальне поранення у ногу. Від отриманого поранення він втратив багато крові, тому його терміново госпіталізували.



Чоловіка терміново госпіталізували / Київ Оперативний

Наразі в закладі працюють криміналісти, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та кінологи.



Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину / Київ Оперативний

Дивіться відео з місця інциденту (18+):