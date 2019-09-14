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      У Києві стартували "Ігри Нескорених": що це за змагання та хто може потрапити до збірної – фото

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      Вже декілька років поспіль в Україні проходять "Ігри Нескорених". Ветерани АТО, які отримали поранення і травми під-час війни на Сході країни, змагаються між собою, аби увійти у збірну, яка згодом представить Україну на світовій арені ветеранських ігор.

      Цього року участь у фінальних змаганнях візьме близько 200 учасників, передає кореспондентка 24 каналу з місця події.

      Читайте також: У Києві відбувся масштабний відбір на "Ігри Нескорених": мотивуючі фото

      Зазначимо, що відкрив церемонію "Ігор Нескорених" Володимир Зеленський і розпочав її з хвилини мовчання за загиблими на Сході України. На змаганнях він заявив, що вже через тиждень до Верховної Ради буде внесено законопроєкт про статус ветерана бойових дій та добровольців.

      Незалежно від результатів ви всі вже переможці, бо ви є прикладом неймовірної сили. Мені здається, британська королівська родина обрала дуже влучну назву "Нескорені". З нескорених народжується нація,
      – сказав президент.

      Підтримати учасників прийшли їх рідні. Знайомі та побратими. У кожного учасника дуже потужна група підтримки.

      Як проходять "Ігри Нескорених 2019": фото Оксани Тропотяги / 24 канал

      Один із учасників, Сергій Калитюк, отримав на війні тяжкі поранення. "Поранили під Ямполем у 19 червня 2014 року. Були кульові поранення в голові та спині, пошкодили хребет, легеню тощо", – розповідає військовий. Змагається Сергій сьогодні у двох категоріях: стрільба з луку та велоспорт.

      Сергій Калитюк (посередині) під час стрільби з лука
      Сергій Калитюк (посередині) під час стрільби з лука

      Хто може потрапити до збірної України? На цей раз філософія українського відбору – не сильні м'язи та вправність тіла, а психологічний фактор. До збірної можуть потрапити ті, кому це необхідно аби повернутись до нормального життя і відчути, що й після війни ти потрібен рідним і країні.

      Зазначимо, що минулого року наша збірна виборола 20 медалей, сім з яких – золоті.

      Що таке "Ігри Нескорених"?Міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – честь військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.

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      Теги: Ігри нескорених Новини України Спорт Новини Києва Володимир Зеленський Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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