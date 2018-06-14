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У Києві стався вибух у старому автомобілі: четверо дітей поранені, двоє з них – у важкому стані

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У Києві стався вибух у старому автомобілі
У Києві стався вибух у старому автомобілі / Фото прес-служби поліції

У Києві на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі стався вибух у старому автомобілі. В результаті події четверо дітей отримали поранення та госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

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Епіцентром вибуху став старий автомобіль, який вже тривалий час був припаркований неподалік від одного з будинків. Попередньо з’ясовано, що четверо дітей віком від 5 до 11 років вирішили погратися в автомобілі, для чого залізли в салон авто. Там вони знайшли предмет, який вибухнув,
– йдеться у повідомленні поліції.

За словами першого заступника Голови Національної поліції України В’ячеслава Аброськіна, зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції на чолі з керівництвом столичного главку і вибухотехніки, а також кілька бригад медиків.

"Усі четверо дітей госпіталізовані до лікарні "Охматдит", двоє з них – у важкому стані. Ми з’ясовуємо, що саме вибухнуло, поки про щось говорити зарано", – зазначив В’ячеслав Аброськін.

Він додав, що поліцейські проводять необхідний комплекс заходів, щоб встановити всі обставини події, а також причетних до неї осіб.

Теги: Новини Києва Вибух Поліція Діти
Джерело: 24 Канал
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