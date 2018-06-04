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У Києві суперечка закінчилась трагедією: чоловік загинув після стрибка із Південного мосту

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Зі столичного Південного мосту зістрибнув чоловік
Зі столичного Південного мосту зістрибнув чоловік / informator.ua

П'яна суперечка закінчилась трагедією у Києві. Нетверезий чоловік заклався із друзями, що зістрибне із Південного мосту у Києві "бомбочкою". За попередньою інформацією, він загинув в результаті сильного удару об дно.

Про інцидент повідомили у спільноті "dtp.kiev.ua" у Facebook.

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У понеділок, 4 червня, в Києві з Південного мосту стрибнув чоловік. Коли водолази дістали тіло, реанімувати його не вдалося. Інцидент стався біля метро "Славутич" близько 13:25,
– йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, їх покликали відпочивальники. Потерпілий із компанією перебував на пляжі, випивав алкогольні напої. Повідомляється, що 30-річний чоловік вирішив довести, що може стрибнути з моста і зробив це "бомбочкою".

За попередньою інформацією, чоловік загинув від сильного удару об дно. А пошуки затягнулися через замулене дно, в якому застрягло його тіло.

У місці, де чоловік увійшов у воду, глибина дна становила 3 ​​метри.

Зазначається, що тіло чоловіка ідентифікували, а на місце трагедії виїхали родичі.

На місці працювали 2 катери з рятувальниками, медики, водолази. Виїхала слідчо-оперативна група, яка буде встановлювати обставини трагедії. Чи був чоловік в стані алкогольного отруєння, встановить експертиза.

Теги: Поліція Новини Києва Жертви Алкоголь
Джерело: 24 канал
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