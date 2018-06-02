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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Києві "тітушки" заблокували торговий центр: подробиці інциденту

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"Тітушки" заблокували входи і виходи у столичному ТЦ "Магелан" / фото з соцмереж

1 червня роботу київського ТРЦ "Магелан" заблокували невідомі в масках. Адвокат компанії Дмитро Лошаков заявив, що ТРЦ намагається захопити "Сбербанк Росії".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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1 червня близько 21:00 у Києві невідомі люди в балаклавах з предметами, схожими на зброю, намагалися увірватися в ТРЦ "Магелан". Як стало відомо від співробітників поліції "тітушок" найняли представники "Сбербанку Росії",
– йдеться у повідомленні.

Адвокат заявляє, що "Сбербанк Росії" у незаконний спосіб оформив право володіння на частину торгових приміщень в ТРЦ "Магелан".

"Наразі входи в "Магелан" заблоковані автомобілями, "тітушки" "Сбербанку Росії" погрожують відвідувачам і співробітникам орендарів ТРЦ. Розміщений у торговому центрі гіпермаркет "Ашан" сьогодні не відкривали. Поліція не вживає ніяких заходів", – додав Лошаков.

За словами адвоката, "тітушки" ходять до орендарів та вимагають переукласти договори з ними. У протилежному випадку вони погрожують розбити обладнання та майно орендарів.

Він також повідомив, що поліція не реагує, бо, за їхніми словами, громадський порядок не порушено.

Зазначимо, що входи та виходи до ТРЦ "Магелан" заблоковані автомобілями.

 

Теги: Новини Києва Поліція Тітушки
Джерело: 24 канал
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