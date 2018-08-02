У Києві в кріслі стоматолога померла жінка, – ЗМІ

У Києві на прийомі у стоматолога померла жінка / Фото з вільних мереж

У четвер, 2 серпня, близько 11:00 у Києві на прийомі у стоматолога померла 48-річна жінка. Інцидент трапився у стоматологічному центрі на вулиці Воздвиженській, 16А.