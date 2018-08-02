У Києві в кріслі стоматолога померла жінка, – ЗМІ
У четвер, 2 серпня, близько 11:00 у Києві на прийомі у стоматолога померла 48-річна жінка. Інцидент трапився у стоматологічному центрі на вулиці Воздвиженській, 16А.
Про це повідомляє Facebook-спільнота "Киев оперативный".
"В стоматологічному центрі раптово померла жінка 1970 року народження. Попередня причина смерті – реакція на анестезію. На місці працюють правоохоронці", – мовиться у повідомленні.
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За інформацією в мережі, за вказаною адресою розташована стоматологічна клініка "Доктор Майя".
Джерело: 24 Канал
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