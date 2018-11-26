У Києві в маршрутки відпало колесо, рух громадського транспорту ускладнений: фото

У Києві на Подолі в однієї з маршруток (№587) на вулиці Межигірській відпало заднє колеса. Через це був заблокований рух трамваїв на цій ділянці дороги.

Через поломку автобуса на вулиці Межигірській в сторону площі Шевченка, трамваїв на маршрутах №11, №12, №16 та №19 курсують у Подільське депо. Читайте також: Негода в Україні: поліція обмежила рух у Київській області та в’їзд у Київ