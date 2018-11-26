У Києві в маршрутки відпало колесо, рух громадського транспорту ускладнений: фото
У Києві на Подолі в однієї з маршруток (№587) на вулиці Межигірській відпало заднє колеса. Через це був заблокований рух трамваїв на цій ділянці дороги.
Через поломку автобуса на вулиці Межигірській в сторону площі Шевченка, трамваїв на маршрутах №11, №12, №16 та №19 курсують у Подільське депо.
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Джерело: 24 Канал
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