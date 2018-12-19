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      У Києві завершився розгляд справи лікаря, який свідчив проти Насірова: що вирішив суд

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      У середу, 19 грудня, у Шевченківському суді Києва відбувся розгляд справи лікаря Максима Соколова, який виступав свідком за кримінальним провадженням проти голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Медик спростував діагноз екс-очільника ДФС, на якому той наполягав.

      Сам Роман Насіров на судове засідання не з'явився, присутнім був адвокат політика.

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      Його доповідь базувалася переважно на незаконних діях НАБУ, хоча до справи ці речі були не надто дотичні.

      Кардіолог Максим Соколов давав свідчення у суді за справою Насірова та за запитом НАБУ озвучив факти про стан здоров’я чиновника. Колишній голова фіскальної служби подав цивільний позов до суду, оскільки вважає, що медик розголосив лікарську таємницю.

      Максим Соколов
      Лікар Максим Соколов на засіданні суду, 19 грудня

      Представники лікаря зазначили: оскільки сам Насіров неодноразово заявляв про свій діагноз, а інформація поширювалася й у багатьох ЗМІ, то таємницею ці дані вже не були.

      Перед тим, як давати свідчення, я підписував документ. Суддя детально розповів мені, що я несу кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань чи надання неправдивої інформації,
      – пояснив Соколов.

      Його представники зазначили, що ініціювати такі судові засідання – дуже вигідно для Насірова, адже це хороша маніпуляція.

      Суть цього позову в тому, щоб позивач міг використати обставини, які будуть встановлені в даній справі, в подальшому кримінальному провадженні чи при ймовірному майбутньому зверненні до Європейського суду з прав людини,
      – прокоментував адвокат лікаря.

      Суд прийняв рішення не задовільняти вимоги Романа Насірова, однак представники чиновника повідомили, що готуватимуть апеляцію.

      Нагадаємо, що Роман Насіров був підозрюваним у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Йому висунули звинувачення у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      11 грудня Київський окружний адміністративний суд вже виніс рішення поновити Насірова, підозрюваного у корупційних злочинах, на посаду голови ДФС України. А щодо лікаря, який свідчив згідно з чинним законодавством, далі відбувається судове провадження та йому може бути винесений вирок виплатити величезну суму особі, яка підозрюється у розкраданні мільярдів коштів платників податків.

      Теги: Здоров'я Новини України Медицина Роман Насіров Державна фіскальна служба Розслідування Новини Києва Судді НАБУ
      Джерело: 24 канал
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