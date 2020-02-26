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      У Києві знайдено мертвим відомого бізнесмена Леоніда Вульфа: що про нього відомо

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      Поліція розглядає версію самогубства Вульфа / fakty.ua/

      26 лютого відомий бізнесмен з Кривого Рогу Леонід Вульф знайдений застреленим у Києві. Основна версія смерті – самогубство.

      Цю інформацію у коментарі "Громадському" підтвердив начальник кримінальної поліції Києва Герман Приступа. За його словами, це сталося вчора.

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      Деталі вбивства Вульфа

      Видання "Страна" з посиланням на власні джерела в МВС повідомляє, що Вульф не відповідав на дзвінки, тому його адвокат з дружиною і ще одним спільним знайомим вирішили його відвідати у квартирі на вулиці Городецького у Києві.

      У коридорі виявили закривавлене тіло Вульфа з простреленою головою. В руках у нього був пістолет-кулемет "Скорпіон". Тут же знайшли і одну стріляну гільзу.

      Один із знайомих Вульфа розповів поліції, що незадовго до смерті він йому дзвонив і скаржився на погане самопочуття. Під час слідства версію про самогубство перевірять за допомогою експертиз та інших слідчих дій.

      Бізнес Вульфа і зв'язок з кримінальними авторитетами

      Леонід Вульф був із бізнесменом, які розпочинали свій бізнес у 90-роки. Тоді він створив в офшорній зоні на острові Невіс фірму "Єврокоммодітес", через яку в Ізраїль і багато інших країн відправлялися великі партії металопродукції.

      Прибутки обчислювалися десятками мільйонів доларів. Такий прибутковий бізнес привернув увагу криворізького кримінального авторитета Горпинич. Його у кримінальних колах називали на прізвисько – "Святий". Тоді під час місцевих розбірок, "Святий" намагався відібрати частку бізнесу Вульфа, але згодом був убитий. 

      Місцеві ЗМІ писали про те, що його пристрелив охоронець Вульфа – Сергій Швець. 

      Також Вульф займався різним бізнесом. Свого часу, він навіть відсидів в ізраїльській в'язниці Ашарон.

      Убитий бізнесмен заявляв, що раніше був бізнес-партнером підприємця Вадима Шульмана, але, за його словами, потім вони посварилися. Відзначимо, що Вадим Шульман останнім часом став відомий тим, що подав заяву у ФБР проти олігарха Ігоря Коломойського. На підставі цієї заяви в ФБР розслідували кримінальну справу.

      Раніше ЗМІ повідомляли, що у 2019 році з квартири Вульфа викрали велику суму – понад 200 тисяч доларів. Можливо фінансові труднощі і могли його підштовхнути на суїцид. Або ж причиною стали проблеми зі здоров'ям.

      Призначення Тігіпка прем'єром відбудеться найближчим часом, – ЗМІ
      сьогодні
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Кримінальні новини Самогубство Новини Кривого Рогу Вбивство
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