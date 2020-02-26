У Києві знайдено мертвим відомого бізнесмена Леоніда Вульфа: що про нього відомо

26 лютого відомий бізнесмен з Кривого Рогу Леонід Вульф знайдений застреленим у Києві. Основна версія смерті – самогубство.

Цю інформацію у коментарі "Громадському" підтвердив начальник кримінальної поліції Києва Герман Приступа. За його словами, це сталося вчора.

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Деталі вбивства Вульфа

Видання "Страна" з посиланням на власні джерела в МВС повідомляє, що Вульф не відповідав на дзвінки, тому його адвокат з дружиною і ще одним спільним знайомим вирішили його відвідати у квартирі на вулиці Городецького у Києві.

У коридорі виявили закривавлене тіло Вульфа з простреленою головою. В руках у нього був пістолет-кулемет "Скорпіон". Тут же знайшли і одну стріляну гільзу.

Один із знайомих Вульфа розповів поліції, що незадовго до смерті він йому дзвонив і скаржився на погане самопочуття. Під час слідства версію про самогубство перевірять за допомогою експертиз та інших слідчих дій.

Бізнес Вульфа і зв'язок з кримінальними авторитетами

Леонід Вульф був із бізнесменом, які розпочинали свій бізнес у 90-роки. Тоді він створив в офшорній зоні на острові Невіс фірму "Єврокоммодітес", через яку в Ізраїль і багато інших країн відправлялися великі партії металопродукції.

Прибутки обчислювалися десятками мільйонів доларів. Такий прибутковий бізнес привернув увагу криворізького кримінального авторитета Горпинич. Його у кримінальних колах називали на прізвисько – "Святий". Тоді під час місцевих розбірок, "Святий" намагався відібрати частку бізнесу Вульфа, але згодом був убитий.

Місцеві ЗМІ писали про те, що його пристрелив охоронець Вульфа – Сергій Швець.

Також Вульф займався різним бізнесом. Свого часу, він навіть відсидів в ізраїльській в'язниці Ашарон.

Убитий бізнесмен заявляв, що раніше був бізнес-партнером підприємця Вадима Шульмана, але, за його словами, потім вони посварилися. Відзначимо, що Вадим Шульман останнім часом став відомий тим, що подав заяву у ФБР проти олігарха Ігоря Коломойського. На підставі цієї заяви в ФБР розслідували кримінальну справу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у 2019 році з квартири Вульфа викрали велику суму – понад 200 тисяч доларів. Можливо фінансові труднощі і могли його підштовхнути на суїцид. Або ж причиною стали проблеми зі здоров'ям.