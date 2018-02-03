У Києві знайшли задушеною жінку: жертва була голою та лежала у під’їзді
У суботу, 3 лютого, у Києві у під‘їзді будинку знайшли оголену мертву жінку зі слідами удушення. Тіло вбитої було виявлено на вулиці Лятошинського у Голосіївському районі.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Правоохоронців викликали медики. На місце події прибули слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та кінологи. За попередньою інформацією, смерть жінки настала від удушення.
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Зазначається, що правоохоронці оперативно вийшли на слід зловмисника та затримали його.
"Підозрюваний у вбивстві жив неподалік від місця скоєння злочину. Він перебуває у стані сп’яніння. Нині із ним та на місці вбивства проводяться слідчі дії", – розповів головний поліцейський Києва Андрій Крищенко.
Поліція відкрила справу за статтею "Умисне вбивство". Експерти також перевіряють, чи зґвалтував зловмисник свою жертву. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.