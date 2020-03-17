У київський транспорт не пускатимуть пасажирів без масок

Пасажирів без масок із 18 березня не пускатимуть до маршруток, тролейбусів та трамваїв Києва. З вечора 17 березня припиняється робота метро.

Триватиме заборона на поїздку без маски у транспорті до 3 квітня. Про таке новвоведення розповів Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації.

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Громадський транспорт на час карантину курсуватиме перш за все для людей, яким конче необхідно поїхати у магазин, лікарню чи аптеку. Усіх інших просять утриматися від користування маршрутками, тролейбусми і трамваями.

Для довезення працівників на життєво важливі для діяльності держави підприємства у Києві буде організований спецтранспорт. Однак у КМДА нагадали, що загалом добирання людей на роботу лежить на плечах керівників підприємств.

Нагадаємо! О 23:00 годині 17 березня закривається київське метро.

Обмеження у роботі транспорту

З 12:00 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.

У Києві, Дніпрі та Харкові закриють метро.

Перевезення пасажирів у містах допускається у режимі до 10 осіб у маршрутках і таксі.

У тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая одночасно можуть їхати до 20 осіб .

За дотриманням вимог карантину у столиці слідкуватимуть спеціальні групи із поліцейських та працівників Держпродспоживслужби. Виявлених порушників попереджатимуть про дотримання вимог та каратимуть штрафами.



Як правильно носити маску / Інфографіка 24 каналу