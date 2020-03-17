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      У київський транспорт не пускатимуть пасажирів без масок

      - Читать новость на русском
      У київський транспорт не пускатимуть без масок / Фото 24 каналу

      Пасажирів без масок із 18 березня не пускатимуть до маршруток, тролейбусів та трамваїв Києва. З вечора 17 березня припиняється робота метро.

      Триватиме заборона на поїздку без маски у транспорті до 3 квітня. Про таке новвоведення розповів Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації.

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      Громадський транспорт на час карантину курсуватиме перш за все для людей, яким конче необхідно поїхати у магазин, лікарню чи аптеку. Усіх інших просять утриматися від користування маршрутками, тролейбусми і трамваями.

      Для довезення працівників на життєво важливі для діяльності держави підприємства у Києві буде організований спецтранспорт. Однак у КМДА нагадали, що загалом добирання людей на роботу лежить на плечах керівників підприємств.

      Нагадаємо! О 23:00 годині 17 березня закривається київське метро.

      Обмеження у роботі транспорту

      • З 12:00 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • У Києві, Дніпрі та Харкові закриють метро.
      • Перевезення пасажирів у містах допускається у режимі до 10 осіб у маршрутках і таксі.
      • У тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая одночасно можуть їхати до 20 осіб.

      За дотриманням вимог карантину у столиці слідкуватимуть спеціальні групи із поліцейських та працівників Держпродспоживслужби. Виявлених порушників попереджатимуть про дотримання вимог та каратимуть штрафами.

      Як правильно новити маску
      Як правильно носити маску / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини Здоров'я Новини України Новини Києва Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Транспорт Здоров'я
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