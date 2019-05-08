У Кривому Розі 150 шахтарів другу добу відмовляються підійматись на поверхню через страйк

На шахті "Зоря" ("Жовтнева") у Кривому Розі 150 гірників другу добу страйкують під землею. Вимагають підвищення зарплатні, поліпшення умов праці та підвищення стандартів охорони безпеки праці.

Гірники заявляють, що 1 травня працівникам багатьох шахт України планово підвищили зарплатню. Проте не шахтарям ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат". Це і стало причиною протестів, пише "Весь Кривой Рог".

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7 травня 60 гірників спустились під землю, проте працювати не почали, оголосивши страйк. Вже наступного дня, 8 травня, до колег приєднались ще 90 працівників шахти "Жовтнева".



Гірники шахти "Жовтнева" вимагають підвищення зарплатні // "Весь Кривой Рог"

Зазначимо, що нині держава заборгувала гірникам по всій Україні 400 мільйонів гривень. За словами заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолія Корзуна, її повністю мають погасити у травні, повідомляє "Укрінформ".