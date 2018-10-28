У Кривому Розі затримали чоловіка, який імовірно убив і закопав на подвір'ї кількох людей
Співробітники правоохоронних органів Кривого Рогу затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивств людей, чиї останки були викопані на його земельній ділянці.
Про це повідомляє місцевий сайт 1kr.ua.
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Зазначається, що правоохоронці затримали чоловіка середнього віку. Він пиячив з друзями і між ними виникали конфлікти. Через це він убив п'ятьох людей.
Подвір'я підозрюваного у вбивстві 5 людей
У затриманого є співучасник, про місцезнаходження якого поки що нічого невідомо. На території ділянки знайдено усі тіла. Правоохоронці продовжують обстежувати територію, затриманий за підозрою у вбивствах показує поліцейським місця, де можуть бути закопані інші тіла.
Люди, які проживають по сусідству, кажуть, що не бачили нічого підозрілого і не чули криків.
Перший заступник Голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін повдомив, що затриманий є громадянином Росії.
"Поліцейські Дніпропетровщини декілька днів тому затримали громадянина РФ та його "друзів", які з початку року й до теперішнього часу вбили п’ятьох громадян України. Вбивали, відрізали вуха, які віддавали собакам, а трупи закопували на подвір’ї будинку, де мешкали", – повідомив він.
Аброськін зазначив, мотиви скоєних росіянином злочинів наразі не встановлені.