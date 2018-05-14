У Кривому Розі звільнили чиновницю через пісню про російських солдатів у Сирії

У Кривому Розі через виконання на урочистостях, присвячених 9 травня, пісні про російських солдатів у Сирії, звільнили посадовця райради.

З посади була звільнена завідувачка відділу культури райради Валентина Ігнатова, передає Радіо Свобода.

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Цю інформацію підтвердили у Центрально-Міській районній раді.

Водночас, місцеві ЗМІ повідомляють, що пісня "Верните память" на заходах 9 травня у Кривому Розі пролунала ще в двох районах міста – Металургійному і Саксаганському, в одному з них вона навіть звучала в перекладі українською мовою.

Нагадаємо, у Кривому Розі 9 травня прозвучала пісня, присвячена російським солдатам, що воюють у Сирії. Трапилося це під час церемонії покладання квітів до братської могили полеглих воїнів. Слова до пісні "Поверніть пам'ять" про російських військових у Сирії написала скандальна офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

11 травня влада міста відповіла на запит ЗМІ щодо сумнівної композиції. Там зазначили, що пісні під час офіційних заходів 9 травня у Кривому Розі обирали, виходячи з їхнього "тематичного змісту".