У Львові активісти допомагають лелекам пережити повернення зими

В Україну повернулися лелеки, але замість очікуваного тепла рідні краї зустріли птахів холодом та сніговими заметами. Втомлені після перельоту лелеки потребують не лише тепла, а й їжі. Рятувати пернатих взялись у Львові.

Житель села Зубра, що полизу Львова, розповів, що вперше лелеки "оселилися" тут три роки тому. Хоча цьогоріч крилатих мешканців чоловік ще не бачив, проте згадує, що у морозну погоду він та сусіди завжди підгодовували птахів.

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Попіклуватись про лелек, які вже прилетіли, аби ті не замерзли та не померли з голоду, взялись небайдужі львів'яни. Про збір коштів для крилатих оголосили в соцмережі. Активіти вже облаштували у селах біля Львова майже десяток годівниць із рибою та м'ясом.

Вчора хтось запостив фотографію лелек, які замерзають. І моя знайома Іра написала пост: "Давайте допоможемо! Робимо таку ініціативу". Люди одразу почали збирати кошти на корм. На цей момент ми вже зібрали близько 12 тисяч гривень,

– розповів активіст Роман Тузяк.

Окрім лелек повернулися із теплих країв ще й шпаки та зяблики. Тому екологи радять потурбуватися і про них.

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