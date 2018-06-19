У Львові пенсіонер випав з вікна сьомого поверху
У Львові 75-річний львів'янин випав з вікна сьомого поверху. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
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"В Шевченківський відділ поліції 18 червня близько 6.50 години надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Шевченка у Львові з вікна випав чоловік, який від отриманих травм помер на місці події", – йдеться у повідомленні поліції.
Поліцейські встановили, що загиблий – 75-річний львів'янин, який випав з вікна власної квартири, розташованої на сьомому поверсі.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою "самогубство") Кримінального кодексу України.
Джерело: 24 Канал
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