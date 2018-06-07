На Житомирщині з другого поверху лікарні випала літня людина

У середу, 6 червня, на Житомирщині 81-річний чоловік випав із другого поверху Чуднівській центральної районної лікарні.

Про це повідомляє УНН.

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Близько 11:00 години чоловік випав із другого поверху лікарні і від отриманих травм загинув на місці.

Відомо, що 2 червня після спроби самогубства він був госпіталізований із різаними ранами різних частин тіла.

Наразі причини та обставини з'ясовує поліція у рамках досудового розслідування. Також, є підстави вважати, що це було самогубство.

Нагадаємо, 5 червня в Києві на проспекті Лобановського 14-річний підліток закінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна одного з будинків.