Відеопідтвердження таких дій росіян показали аеророзвідники ЗСУ. Окупант вирішив обдурити наших операторів у новий спосіб.
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Радикальні заходи окупантів заради виживання
Для того, щоб бути переконливими в очах наших операторів, росіяни роблять вигляд, ніби стріляють з автомата собі в голову. Це, на їхню думку, має змусити наших військових не витрачати дрон на вже "мертвого" росіянина.
Росіянин вирішив обдурити нашого оператора дрона, імітуючи самогубство: дивіться відео
Втім, ця задумка не діє. Досить чітко видно, що "постріл" відбувся без натискання на спусковий гачок. Про подальший розвиток подій нам не відомо нічого. Втім, не складно здогадатися, що якщо наші військові здогадались про обман, то і окупант не залишився безкарним.
Що відомо про роль FPV-дронів на фронті
Українські FPV-дрони стали одними з найдосконаліших у світі, а їх оператори мають неоціненний досвід боїв проти переважаючого ворога. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, чому українські дрони наразі значно кращі за дрони передових західних держав
Українські дрони є досить захищеними від російських засобів РЕБ та здатні виконувати завдання в автоматичному режимі. І найголовніша їх перевага - вони постійно вдосконалюються, адаптуючись під умови війни.
Також невеликі, порівняно дешеві дрони дозволяють уражати як ворожий командний склад, так і дорогу техніку, яка в десятки разів перевищує вартість одного дрона.
Втім, найголовніша цінність - не самі дрони, а їх оператори, які в минулому, здебільшого, мали звичайну цивільну роботу та фах. Так, один з наймайстерніших пілотів FPV 92 ОШБр вчився на лікаря.