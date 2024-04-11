Видеоподтверждение таких действий россиян показали аэроразведчики ВСУ. Оккупант решил обмануть наших операторов новым способом.

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Радикальные меры оккупантов ради выживания

Для того, чтобы быть убедительными в глазах наших операторов, россияне делают вид, будто стреляют из автомата себе в голову. Это, по их мнению, должно заставить наших военных не тратить дрон на уже "мертвого" россиянина.

Россиянин решил обмануть нашего оператора дрона, имитируя самоубийство: смотрите видео

Впрочем, эта задумка не действует. Достаточно четко видно, что "выстрел" произошел без нажатия на спусковой крючок. О дальнейшем развитии событий нам не известно ничего. Впрочем, не сложно догадаться, что если наши военные догадались об обмане, то и оккупант не остался безнаказанным.

Обратите внимание! FPV-дроны - беспилотные летательные аппараты, которые управляются оператором в реальном времени через радиоканал с помощью камеры, установленной на аппарате. Такие дроны обычно снаряжаются боевой частью, которую сбрасывают на вражеские позиции. Также дроны могут использоваться как камикадзе.

Что известно о роли FPV-дронов на фронте