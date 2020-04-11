У Львові помер Андрій Дуда – капелан, волонтер, священник найдавнішої львівської церкви

Пізно ввечері 10 квітня помер священник Княжого храму святого Миколая, військовий капелан, волонтер, протоієрей Андрій Дуда. Отець помер на 44-му році життя від інсульту.

Про несподівану смерть капелана Андрія Дуди повідомило Львівсько-Сокальське єпархіальне управління ПЦУ.

Зверніть увагу Сподіваюсь, церкви не доведеться закривати повністю, – митрополит ПЦУ

Наприкінці доби 10 квітня, напередодні Лазаревої суботи від інсульту раптово відійшов до Господа протоієрей Андрій Дуда,

– йдеться у повідомленні.

Священник помер на 44-му році життя. Ще вранці отець відслужив літургію у Княжому храмі Святителя Миколая у Львові, причащав вірян.

В Єпархіальному управлінні ПЦУ розповіли, що капелан десятки разів їздив на передову, на Донбасі проводив просвітницьке та милосердницьке служіння, дуже любив Україну.

Відреагувало на смерть священника і Синодальне управління військового духовенства ПЦУ, висловивши співчуття рідним та близьким отця.

Вражений несподіваною сумною звісткою – отець Андрій був Людиною з великої літери, непересічна особистість. Сумую, але вічність його закликала і він відгукнувся,

– написав голова СУВД митрополит Іоан (Яременко).

Прокоментував втрату і мер Львова Андрій Садовий.

Духовний наставник, щирий друг, розумний співбесідник. Отець Андрій для кожного з нас був дуже особливою людиною. Готовий завжди допомогти, чи тут, у Львові, чи там, на передовій,

– зазначив Садовий.

Та додав, що громада втратила дуже дорогого їй військового капелана.

Що відомо про капелана Андрія Дуду

Він був кліриком Свято-Миколаївського храму у Львові – найдавнішої львівської церкви, капеланом і волонтером.

У 2015 році отець Андрій зголосився до Синодального управління військового духовенства з ініціативою нести духовну службу на фронті.

Служив військовим капеланом у 80-ій бригаді десантно-штурмових військ та отримав нагороду – орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Був талановитим митцем – співаком, художником та декламатором поезії. волонтерами та військовими о. Андрій готував різноманітні мистецькі програми, з якими відвідував бійців на фронті.

Слова жалю та співчуття висловили і в 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ, де Андрій Дуда був капеланом. До них долучилися єпископ УГКЦ Степан Сус, колишній очільник Львівської ОДА Маркіян Мальський, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз.

Редакція 24 каналу теж висловлює співчуття родині та близьким капелана Андрія Дуди.