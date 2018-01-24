У Львові посадовці-медики хотіли нажитися на чоловікові з інвалідністю

У Львові Служба безпеки України викрила на хабарі одного з керівників та працівника Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Посадовці вимагали від місцевого жителя 50 тисяч гривень за сприяння у призначенні йому законно встановленої третьої групи інвалідності на довічний термін.

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Хабарників затримали у робочому приміщенні під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Щодо них відкрили кримінальне провадження.