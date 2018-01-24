У Львові посадовці-медики хотіли нажитися на чоловікові з інвалідністю
05:39, сьогодні 1242 Читать новость на русском
У Львові Служба безпеки України викрила на хабарі одного з керівників та працівника Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Посадовці вимагали від місцевого жителя 50 тисяч гривень за сприяння у призначенні йому законно встановленої третьої групи інвалідності на довічний термін.
Читайте також: Галицькі теплові королі: як Дубневичі нагріли державу на мільйони
Хабарників затримали у робочому приміщенні під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Щодо них відкрили кримінальне провадження.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Українські компанії потрапили у міжнародний санкційний список25 жовтня 2017 , 15:55
Біатлон: Віта Семеренко виборола бронзу у спринті14 грудня 2017 , 16:43
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада 2017 , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!22 січня , 19:00