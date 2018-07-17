У Львові різко зросла кількість шпиталізованих клієнтів фаст-фуду

У Львові вже 25 людей вклала на лікарняне ліжко шаурма з львівського фаст-фуду. Майже усі хворі – чоловіки. Наймолодшому парубкові 17 років. Попередня причина масового отруєння – сальмонельоз.

Олександр розповідає, що саме до фаст-фуду Tomash Kebab він із друзями ходив постійно впродовж трьох місяців, понад 30 разів. Нічого підозрілого ані на смак, ані на вигляд не помітив і цього разу. Захворів раптово.

Читайте також: Масове отруєння у McDonald’s: у тисячах закладів мережі вилучають популярний продукт

"За 5 хвилин температура піднялась під 40. Почало трясти. Настільки морозило що я не знав що робиться", – зазначив потерпілий Олександр Василик.

Хлопчину впродовж вихідних прокапали, як і ще майже три десятки пацієнтів, які напередодні смакували кебабом. Більшість із них досі в інфекційній лікарні. Стан хворих покращується. Двох відпустили додому. З деякими пацієнтами вже почали виходити на зв'язок представники фаст-фуду.

Читайте також: У Львові дев'ять людей отруїлися після того, як пообідали в кафе

Потерпілі написали заяви до поліції. Там відкрили кримінальне провадження. Санепідемологи вже відібрали проби восьми продуктів та взяли зразки на кухні фаст-фуду. У лабораторному центрі зізнаються, порушень знайшли чимало.

Основні недоліки, що там один туалет для працівників і для відвідувачів. Там єдина ванна мийна в якій миються м'ясні, овочеві страви і руки. Дуже насторожує, що із шести осіб персоналу було тільки три особисті медичні книжки,

– наголосив заступник директора Львівського лабораторного центру Олег Когут.

У самому ж фаст-фуді своєї вини не визнають. Наразі заклад зачинений.

В наших виробничих процесах проблем немає. Можливо є питання до постачальників. Все може бути. Я не вигороджую себе, але і не роблю винним когось іншого,

– зазначила власниця фаст-фуду Tomash Kebab Мар'яна.

Лабораторні ж підтвердження того чи був це дійсно сальмонельоз і в якому продукті, фахівці обіцяють оприлюднити за декілька днів.