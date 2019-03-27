У Львові судять проросійського бойовика з Донбасу: відео

У Галицькому районному суді Львова судять луганця Дмитра Вішнікіна, який на початку війни перейшов на сторону бойовиків. Потім утік до Москви на заробітки, але, зрештою, вирішив повернутися на територію, яка підконтрольна Україні.

Затриманий заявив, що у бойових діях участі не брав і не зовсім розуміє, що відбувається.

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"Я поняття не маю, хто там росіяни. Там у всіх одна форма", – сказав Вішнікін.

Адвокат Віктор Чевгуз також підтверджує легенду Вішнікіна. Що цікаво, адвокат свого часу був захисником Надії Савченко та навіть російського контрактника Віктора Агєєва, якого взяли у полон українці.

За статтею про створення терористичної організації Дмитру Вішнікіну "світить" від 8 до 15 років позбавлення волі.

Дмитро Вішнікін

Наступне засідання у справі Вішнікіна призначили на 13 травня. До остаточного вироку, за словами захисників, залишилось декілька слухань.

Що відомо про Дмитра Вішнікіна?На сайті "Миротворець" чоловік зазначений як командир батальйону "міліції" окупованої Луганщини. Там прослужив чотири місяці та втік до Москви на заробітки. Згодом вирішив повернутись вже та не на окуповану територію. На блокпості його й затримали українські силовики. Тепер Вішнікін переконує, що він не сепаратист, а у військову частину бойовиків потрапив випадково.