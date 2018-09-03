У Мелітополі дитячий майданчик збудували на цвинтарі: ганебні фото

У Мелітополі, що на Запоріжжі, дитячий майданчик збудували до Дня знань, проте поблизу цвинтаря, яке навіть не загороджене парканом.

Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі.

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За словами мелітопольців, дитячий майданчик з гірками та каруселями встановили минулої суботи, до Дня знань. Зазначається, що могили знаходяться буквально в п’яти метрах від "гральної зони".



У Мелітополі спорудили дитячий майданчик поблизу цвинтаря

В міській раді Мелітополя, яка встановила майданчик, поки ніяк не коментують ситуацію.



Могили знаходяться буквально в п’яти метрах від "гральної зони"

Нагадаємо, схожа ситуація була на початку серпня на Одещині. Там здійнявся скандал через появу нового дитячого майданчика, який побудували майже на могилах. Так, усього за кілька метрів від гойдалки, гірки та турніка розміщені хрести, що позначають поховання.