У Монако суд висунув звинувачення російському мільярдеру Риболовлєву

У Монако суд пред'явив російському олігархові Дмитру Риболовлєву звинувачення. Про це повідомляє виданню Nice Matin з посиланням на генпрокуратуру князівства.

Зазначається, що Риболовлєва звільнили з-під варти, залишивши під судовим наглядом.

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Крім того, звинувачення пред'явили адвокату Тетяні Бершеде, а також дружини та сину колишнього міністра юстиції Монако Філіпа Нарміно.

Нагадаємо, Російський мільярдер Дмитро Риболовлєв, який є власником футбольного клубу "Монако", затриманий і поміщений під варту 6 листопада. У будинку 51-річного бізнесмена був проведений обшук. За даними ЗМІ, його підозрюють в корупції та торгівлі впливом у зв'язку з його судовою справою з арт-дилером Івом Був'є. Бізнесмен нібито підозрюється в спробах вплинути на суд з метою переслідування Був'є.

Риболовлєв придбав "Монако" в грудні 2011 року. За 2,5 року він інвестував в клуб 325 мільйонів євро, при цьому, як зазначає nrc.nl, УЄФА і раніше вважала джерела фінансування клубу сумнівними. "Монегаски" стали чемпіонами Франції в сезоні 2016/2017.