У "Нафтогазі" викрили хитрість Росії із транзитом газу через Україну

Ймовірні плани Росії на транзит газу через Україну повинні дуже насторожувати. Така позиція Москви доводить, що єдиний спосіб зберегти транзит газу через Україну – зупинка російських обхідних газопроводів.

Так у "Нафтогаз" відреагували на поширену низкою ЗМІ інформацію про плани Росії укласти контракт про транзит газу з Україною терміном на 1 рік, пише Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Варто знати: Росія запустить два небезпечних для України газопроводи вже до 2020 року

Він наголошує, що на потребу зупинити будівництво скандального газопроводу має звернути увагу Європа і зокрема – Німеччина.

Це ще раз доводить, що поки що чи неєдиним важелем впливу на збереження хоч якогось транзиту через Україну є зупинка будівництва Північного потоку-2,

– написав Вітренко.

Водночас Вітренко наголосив, що жодних чітких пропозицій щодо умов нового контракту про транзит газу не надходило. До того ж Росія досі не відповіла на пропозицію Єврокомісії, озвучену під час попередніх тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.

Зазначимо, що орієнтовно через рік завершиться будівництво російських обхідних газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".

Що відомо про контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу

Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року, відтак вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду. З українського боку контракт з росіянами має підписати новий український оператор газотранспортної системи. Його "Нафтогаз" створив на початку лютого 2019 року. Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявляв, що офіційний Київ хотів би домовитися з РФ щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року.

Чому "Північний потік-2" небезпечний для України?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Починається цей газопровід у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією. Закінчується він у німецькому Ґрейсфальді. Проти будівництва газопроводу вже висловилися Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.



Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".

Що таке "Турецький потік"?

Газопровід замінив інший проект – "Південний потік", потужністю 63 мільярда кубометрів газу на рік. Росія відмовилась від останнього у 2014 році, бо з проекту вийшла Болгарія. Збитки "Газпрому" тоді склали кілька сотень мільйонів євро.



Через першу нитку "Турецького потоку" постачатимуть газ до Туреччини, через другу – до країн Південної та Південно-Східної Європи. З маршрутом ще не визначились, але наразі розглядають два варіанти: або через Болгарію до Сербії та Угорщини, або через Грецію до Південної Італії.



Зараз газ до Туреччини Росія частково постачає через "Блакитний потік" (16 мільярдів кубометрів газу на рік). Решта йде по Трансбалканського газопроводу через Україну, Румунію і Болгарію. Раніше, від проекту "Турецький потік" відмовився Євросоюз.