У наметовому містечку під Радою виявили "залізний трон" Саакашвілі: фото

У суботу, 3 березня, поліція знайшла "залізний трон" колишнього губернатора Міхеїла Саакашвілі під час знесення наметового містечка поблизу Верховної Ради у Києві.

Про це йдеться у дописі Антона Геращенко у Facebook.

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"В одному з наметів біля Верховної Ради, в ході огляду було виявлено "трон" Михайла Саакашвілі, зроблений за подобою оригіналу з телесеріалу "Гра престолів". Чим би дитя не тішилося", – написав він у повідомленні у соцмережі.

Нагадаємо, правоохоронці вранці у суботу, 3 березня, прийшли до наметового містечка проводити слідчі дії. Між правоохоронцями та протестувальниками відбулися сутички, внаслідок чого декількох осіб було затримано. Є поранені.



Пізніше стало відомо, що всіх, кого затримали у наметовому містечку біля Верховної Ради України, відпускають з відділень поліції.















