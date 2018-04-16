У Німеччині зіткнулися легкомоторний і спортивний літаки: є жертви
Біля міста Швабіш-Халль у федеральній землі Баден-Вюртемберг, що у Німеччині, зіткнулися два невеликі літаки. Двоє пілотів загинули.
Про це повідомляє видання Focus.
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У виданні зазначають, що зіткнулися легкомоторний і спортивний літак, коли заходили на посадку. Повідомляється, що двоє пілотів загинули. Чи були в літаках пасажири невідомо.
Місце події оточили, там знаходився поліцейський вертоліт. На місце викликали експертів з Федерального агентства з розслідування авіаційних подій.
Джерело: 24 Канал
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