У Новий Розділ та Новояворівськ подали тепло

Новий Розділ на Львівщині нарешті з теплом, потеплішали і батареї у школах та садках Новояворівська. Вирішили ситуацію з опаленням після того, як на Львівщині з візитом побував прем'єр Олексій Гончарук.

Місцеві ТЕЦ Новояворівська та Новороздільська отримали нового керівника – державну компанію "Нафтогаз Тепло", яка і пообіцяла за кілька днів включити опалення.

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Крім того, майже всі працівники оформлені на роботу та вже отримали перші виплати заробітної платні.

Раніше повідомлялося. що понад 30 тисяч жителів Нового Роздолу залишились без тепла і місто опинилось на межі колапсу. Місцева ТЕЦ практично не працювала, а більше ніж половина працівників звільнилися з роботи через невиплату зарплати.

Зазначимо, що належали станції фірмам братів Дубневичів і з минулого року були під арештом у справі про крадіжку газу. ТЕЦ мали тимчасову компанію-управителя, яка провалила підготовку до опалювального сезону, бо заборгувала 380 мільйонів за спожитий газ.