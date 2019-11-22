18:06
22 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бунт пенсіонерок у РФ. Лукашенко краще Моурінью
      Вєсті Кремля
      22:14, 21 листопада
      Вєсті.UA: Навіщо росіянам унітази з українських кораблів. Рабінович бавиться у Шерлока
      Вєсті.UA
      20:56, 21 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ

      У Новий Розділ та Новояворівськ подали тепло

      70 Читать новость на русском
      У Новий Розділ та Новояворівськ подали тепло / Фото з відкритих джерел

      Новий Розділ на Львівщині нарешті з теплом, потеплішали і батареї у школах та садках Новояворівська. Вирішили ситуацію з опаленням після того, як на Львівщині з візитом побував прем'єр Олексій Гончарук.

      Місцеві ТЕЦ Новояворівська та Новороздільська отримали нового керівника – державну компанію "Нафтогаз Тепло", яка і пообіцяла за кілька днів включити опалення.

      До теми! Прогноз погоди на 22 листопада: Україну огорне холод і мряка

      Крім того, майже всі працівники оформлені на роботу та вже отримали перші виплати заробітної платні.

      Раніше повідомлялося. що понад 30 тисяч жителів Нового Роздолу залишились без тепла і місто опинилось на межі колапсу. Місцева ТЕЦ практично не працювала, а більше ніж половина працівників звільнилися з роботи через невиплату зарплати. 

      Зазначимо, що належали станції фірмам братів Дубневичів і з минулого року були під арештом у справі про крадіжку газу. ТЕЦ мали тимчасову компанію-управителя, яка провалила підготовку до опалювального сезону, бо заборгувала 380 мільйонів за спожитий газ.

      Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
      сьогодні
      11152
      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Новини Львова Погода Ярослав Дубневич Дубневич Богдан Васильович
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна досі не отримала $35 млн допомоги США: все, що про це відомо
      сьогодні , 17:57 Україна досі не отримала $35 млн допомоги США: все, що про це відомо
      Світлана Попова 73
      Не задовільнили кадрові "хотєлкі": чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського
      сьогодні , 17:30 Не задовільнили кадрові "хотєлкі": чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського
      Сергій Лещенко 193
      Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи
      сьогодні , 17:00 Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи
      Ель Мюрид 2034
      Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      сьогодні , 15:00 Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      Блог Соцмережі 758
      Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      сьогодні , 14:06 Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      Антон Голобородько 1724
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук