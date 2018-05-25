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У поліції підтвердили інформацію щодо нападників на Стерненка

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Сергій Стерненко
Сергій Стерненко / 24 канал

Один з нападників на громадського активіста Сергія Стерненка – дійсно колишній військовослужбовець.

Цю інформацію підтвердили 24 каналу у Нацполіції Одеської області.

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Натомість, чи був нападник військовослужбовцем 25 окремої повітрянодесантної бригади, не уточнили. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник поліції Одеської області Руслан Форостяк, загиблий нападник таки з 25-тки, він з 1989 року народження.

Учорашній інцидент на Фонтанській дорозі виявився досить резонансною подією із зрозумілих причин, враховуючи увагу...

Опубліковано Ruslan Forostyak  25 травня 2018 р.

Точні мотиви нападу на Стерненка досі не встановленні. Слідством розглядається кілька версій. Оприлюднювати їх через таємницю слідства не маємо права,
– зазначили в Нацполіції.

Особу другого нападника теж встановлено. Утім, конкретної інформації не надають, бо це перешкоджатиме слідству.

Нагадаємо, уночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. У підсумку чоловік зумів захистити себе та завдав смертельного удару одному із нападників, проте іншому вдалося втекти. Згодом його затримали.

Це вже третій напад на Сергія Стерненка, який стався цього року. Так, 7 лютого біля помешкання активіста на нього накинувся невідомий, в результаті чого громадський діяч отримав численні побої. За його словами, це була "помста за його активну громадську позицію з боку мера Одеси Труханова".

А вже 1 травня у Стерненка стріляли. Тоді нападник вистрелив в область шиї ззаду з пістолета, а потім, під час затримання, стріляв по свідках інциденту. Дівчина активіста висловила упевненість у тому, що зловмисник цілився точно у Стерненка.

Теги: Поліція Новини України Кримінальні новини Сергій Стерненко Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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