У поліції розповіли, які докази дали підставу для арешту Россошанського

Правоохоронці розповіли, що ряд доказів, знайдених у селі Демидів та в озері, де знайшли тіло Ірини Ноздровської, вказало на те, що вбивцею є Юрій Россошанський.

Про це під час брифінгу заявив заступник очільника Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

За його словами, 29 грудня донька Ірини Ноздровської звернулась до поліції, заявивши, що її мати пропала безвісти. Правоохоронці одразу ж розпочали слідчо-пошукові дії. Після того, як 1 січня знайшли тіло жінки, поліція одразу ж ідентифікувала її.

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Слідчі розглядали кілька версій вбивства. Одна з них – помста Юрія Россошанського. Правоохоронці обстежили водойму та виявили докази, які вказали на те, що батько засудженого Дмитра Россошанського скоїв жорстокий злочин.

Тільки на другий день водолази виявили особисті речі жертви, зокрема, мобільний телефон. На третій день після початку пошуково-слідчих дій знайшли кілька ножів,

– зазначив В'ячеслав Аброськін.

Родину підозрюваного одразу ж допитали. Дружина Юрія Россошанського запевнила правоохоронців, що в день смерті Ірини Ноздровської вони з чоловіком спали. Однак інформація мобільного оператора підтвердила, що подружжя спілкувалось в той час по телефону.

Нагадаємо, що 8 січня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Ним виявився 64-річний Юрій Россошанський, який є батьком Дмитра Россошанського – племінника судді, який насмерть збив сестру Ноздровської. Наразі у Вишгородському райсуді Києва Олексій Рудюк обрав запобіжний захід для Юрія Россошанського у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави.